Le cap des 500.000 étudiants jobistes franchi pour la première fois

"Le travail étudiant continue à connaître un boom de manière continue depuis les réformes profondes du système en 2012", constatent l'Unizo et l'ADMB, tout en précisant que les entreprises sont friandes de recourir à des étudiants car cela leur offre de la flexibilité à un coût réduit. En 2016, 502.297 étudiants ont ainsi travaillé dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant, ce qui représente une augmentation de 4,9% par rapport à 2015. Le nombre de jours prestés est également en hausse en 2016, de 6,5%, à près de 11,8 millions de jours. De même que le nombre d'employeurs qui font appel à des students: 56.607 (+4,9%). Ils ont versé au total 885 millions d'euros de rémunérations à des étudiants jobistes (+8,5%). En moyenne, les étudiants jobistes ont travaillé l'an dernier 23,4 jours pour un salaire de 1.763 euros, un montant brut sur lequel n'est prélevé qu'une cotisation de solidarité de 2,71%. La moyenne d'âge du student jobiste s'élève à près de 20 ans, à peine 2% étant âgé de 27 ans ou plus. Pour l'anecdote, selon les chiffres de l'administration, la Belgique compte 14 étudiants jobistes de 65 ans ou plus.