Le business des chevaux de courses a le vent en poupe

Même si ce critère n'est pas le premier retenu par les professionnels, les ventes record ont encore frappé l'imagination du public et emballé les médias spécialisés. La meilleure vente, qui a eu lieu dimanche, à 1,55 million d'euros, l'un des plus hauts prix enregistrés à Deauville pour des poulain d'un an (le record établi en 2015 est de 2,6 millions), a entraîné un suspense digne d'une arrivée serrée du grand prix de l'Arc de Triomphe ou de celui d'Epsom.

Alors que la journée dominicale ronronnait un peu comparée à celle de samedi, tout s'est emballé avec l'arrivée du 160e yearling mis en vente: un poulain à fière allure, de robe baie (pelage marron clair, crinière et queue noires), fils de Dubawi, étalon à la mode, et de Giofra, jeune mère dont c'est seulement le deuxième "produit", après une série de courses victorieuses.

A coups de 100.000 euros, les enchères ont grimpé au galop. Deux enchérisseurs se sont détachés: Angus Gold, agent de Shadwell, la société d'Hamdan Al Maktoum, frère de cheik Mohammed, émir de Dubaï, et Kerri Radcliffe, représentant de Phoenix Thoroughbreds, un fonds d'investissement basé au Luxembourg, acteur récent du milieu hippique. Face à l'acheteur vedette du Golfe, c'est la nouvelle venue qui a remporté la mise. "C'est juste un poulain magnifique, je ne voulais pas quitter Deauville sans lui!" a déclaré la très photogénique Mme Radcliffe.

750 000 euros la pouliche

Exemple remarqué parmi les nouveaux acteurs dans le monde des courses de chevaux, le fonds luxembourgeois n'est pas un exemple unique. Des propriétaires japonais qui n'étaient jamais venus à Deauville sont venus faire leurs emplettes. De nouveaux visages américains étaient également de la partie. Selon Arqana, la société française organisatrice des enchères, dont l'actionnaire principal est l'Aga Khan, un groupe de 53 Chinois avait fait le déplacement.

Pour le moment, les courses de chevaux ne sont pas autorisées en Chine continentale, contrairement à Hong-Kong. Toutefois des Chinois, associés dans un syndicat d'acheteurs avec Qatar Racing et Laurent Dassault, fils de l'aviateur français Serge Dassault et patron d'Artcurial (actionnaire d'Arqana), ont acheté pour 750.000 euros une pouliche très recherchée, puisque soeur de Wings of Eagles qui a remporté le derby d'Epsom.

Parmi les nouveaux venus français on a remarqué Thierry Gillier, le patron de la chaîne de prêt à porter Zadig et Voltaire qui a acheté deux pouliches pour un total de 720.000 euros. En revanche, les représentants du Qatar, jusqu'ici omniprésents, étaient très discrets. "On s'y attendait, car cela fait plusieurs années qu'ils achetaient massivement. Maintenant ils en ont moins besoin car ils sont devenus producteurs", a expliqué à l'AFP Alix Choppin de Granvy, responsable de la communication d'Arqana.

Il reste que l'attrait des courses hippiques, longtemps dominé par l'Europe, avec l'Angleterre, l'Irlande et la France, gagne maintenant l'Australie et l'Asie. Pour l'anecdote, ce sont des Japonais qui ont acquis dimanche, pour 160.000 euros, un yearling d'un éleveur bien connu en Normandie, le président de la région Hervé Morin, ancien ministre de la Défense du président de droite Nicolas Sarkozy.