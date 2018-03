Lacs de l'Eau d'Heure: l'équipe de gestion maintenue, mais encadrée

Le conseil d'administration attendait, dans la réunion de mercredi, des éclaircissements de l'ancien président, du directeur financier et du directeur général de l'ASBL, après le rapport d'audit remis au ministre du Tourisme, René Collin, par l'inspection des Finances. Ce rapport faisait état de "manquements en matière de marchés publics, de contrôle interne, de gouvernance ou encore de procédures de recrutement". Le CA avait, la semaine dernière, décidé de se constituer partie civile, et demandé que soit mené un audit externe qui permette d'approfondir les constats relevés par l'audit de l'inspection des finances.

Mercredi soir, sur base des éléments entendus, reçus et analysés lors de l'audition du directeur général et du directeur financier, le conseil d'administration a décidé de maintenir l'équipe de gestion actuelle encadrée par le manager intérimaire de crise qui sera tout prochainement désigné mais également par les instances de l'association.

Ensemble, poursuit ce communiqué, ils devront sans délai poursuivre la mise en oeuvre des mesures décidées par le conseil d'administration et faire procéder à un audit externe complémentaire. Ils devront aussi recruter un juriste et finaliser un tableau de délégations précisant d'une façon extrêmement claire et précise les compétences des uns et des autres en matière de marchés publics, de gestion du personnel, de gestion budgétaire et financière. Ils devront également réviser et formaliser les mesures de contrôle interne, mettre en place un comité d'audit et revoir l'ensemble des procédures en matière de marchés publics, de gestion budgétaire et financière ainsi que de gestion du personnel.

Ils devront enfin oeuvrer à la préparation optimale de la saison touristique qui débute dans quelques jours mais également poursuivre et intensifier la dynamique de développement du site.