La thérapie cellulaire, le remède de choc de l'économie wallonne

La belle histoire wallonne commence en Flandre. TiGenix, créée en 2000 à Louvain, fut en effet la première société à avoir mis un projet de thérapie cellulaire (traitement des cartilages) sur le marché européen. " TiGenix a ouvert la voie ", reconnaît Sylvie Ponchaut, directrice générale de Biowin, le pôle de compétitivité dédié au domaine de la santé. Depuis lors, Bone Therapeutics, Celyad, Promethera et plus récemment Novadip se sont engagées sur la voie délicate, mais à très fort potentiel, de la thérapie cellulaire. Elles ont levé ensemble quelque 400 millions d'euros pour financer leurs recherches et emploient près de 250 personnes. A ce jour, aucune n'a toutefois atteint le stade de la commercialisation de ses produits.

...