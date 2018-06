La Stib octroie une prime de 500 euros pour chaque nouvelle femme embauchée

La mesure vise à répondre à "deux grands défis", explique la Stib dans un courriel interne. "Le premier est de faire face au besoin grandissant de main-d'oeuvre dans les métiers techniques (techniciens, bachelors et ingénieurs/masters techniques). Le second est d'enrichir notre organisation par le recrutement de plus de femmes."

Selon la porte-parole de la Stib, citée par La Capitale, la mesure s'ajoute à une batterie d'autres initiatives en vue d'augmenter la proportion de femmes au sein de la société publique de transports en commun. L'objectif étant d'atteindre 12,5% d'ici 2021.

De son côté, la secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Egalité des chances, Bianca Debaets, estime que l'octroi d'une prime n'est peut-être pas la solution la plus adéquate. "Il y a d'autres groupes cibles sous-représentés. Il faut voir ça dans un contexte plus global au niveau des ressources humaines", a-t-elle réagi.