La start-up française The Fork part à la conquête du monde

Diplômé d'HEC en 1999, Bertrand Jelensperger a créé en 2000 Boursipoly (éditeur du site de jeu boursier Cacmania.com) puis, en 2003, il s'associe à Patrick Dalsace chez JTECH France (distribution des bipeurs pour restaurants). De son aveu, c'est en passant de plus en plus de temps avec les chefs et en devenant familier avec le secteur qu'il a eu l'idée de créer La Fourchette en 2007, en se basant sur les modèles américains. Et on peut dire qu'il a eu le nez fin en créant l'une des premières plateformes de réservation en ligne en France, avec la toulousaine TableOnline (devenue Guestonline).

...