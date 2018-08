La start-up belge Teamleader lève 22 millions de dollars

La société utilisera le nouveau capital pour soutenir sa croissance internationale et accélérer le développement de son produit. Cette croissance contribuera au renforcement de l'adoption de Teamleader parmi les PME, sa clientèle cible principale. La Marketplace constitue un important moteur de croissance et elle sera d'ailleurs étendue et adaptée pour atteindre une offre grandissante de 1.000 intégrations.

La série C a été dirigée par un nouvel investisseur, Keen Venture Partners, basé à Londres. Elle a également été menée par les investisseurs existants Fortino Capital & Sage Capital, qui ont dirigé les séries A et B.

Alexander Ribbink, partenaire général de Keen Venture Partners: "Teamleader était sur notre radar depuis un moment maintenant, leur bilan jusqu'à présent est impressionnant et nous admirons le dynamisme de toute la société. Keen VP ajoutera en plus du soutien financier, du capital humain, apportant leur expertise et un accès à leur réseau partout et chaque fois qu'ils le pourront."

Selon Jeroen De Wit, CEO de Teamleader, la participation de nombreux investisseurs internationaux est un bon signe :"Le fait que nous ayons rassemblé ce montant substantiel auprès de plusieurs sociétés de capital-risque internationales est une preuve de confiance majeure pour Teamleader"

"Les PME n'ont plus peur de la digitalisation"

Le logiciel de Teamleader a été créé il y a 6 ans. Il a depuis clôturé les rondes de financement des séries A et B. Au total, 14 millions d'euros ont été investis pour améliorer le logiciel.

Aujourd'hui, Teamleader sert près de 10 000 clients dans 6 pays, principalement des petites et moyennes entreprises. Elles utilisent Teamleader pour gérer leurs contacts et prospects, des projets ainsi que pour de la facturation. En 2017, les utilisateurs de Teamleader ont émis 1,4 million de factures pour un montant total de près de 2,5 milliards d'euros.

Selon Jeroen De Wit, cette augmentation de capital permettra à Teamleader de continuer à apporter de la valeur ajoutée à son logiciel pour les PME : "Elles n'ont plus peur de la digitalisation et utilisent de plus en plus de logiciels basés sur le Cloud. Ces outils doivent fonctionner dans un écosystème intégré, afin que les PME en tirent le meilleur parti possible. C'est pourquoi nous continuons à investir dans notre Marketplace qui propose des intégrations avec de nombreux outils différents qui peuvent fonctionner de manière transparente avec Teamleader. "

1 000 intégrations disponibles sur la Marketplace Teamleader

La croissance de Teamleader surfe sur l'essor des PME en Europe, elles sont plus de 23 millions en Europe. Elles représentent de ce fait, une part de plus en plus importante de l'économie, car la valeur ajoutée des PME à l'économie de l'UE devrait augmenter de 3,8% en 2018.