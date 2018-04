La start-up belge Cowboy a levé 2,4 millions et lance son vélo

Anciens fondateurs des start-up Take Eat Easy et Djump, le trio d'entrepreneurs bruxellois composé d'Adrien Roose, Karim Slaoui et Tanguy Goretti revient sur le devant de la scène. Ils officialisent une levée de fonds à plus de 2 millions d'euros et commercialisent, dès ce jeudi, leur vélo Cowboy, un deux-roues électrique d'un nouveau genre. Et s'attaquent à d'ambitieux nouveaux défis.