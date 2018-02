La Société wallonne des Eaux et Vivaqua liées pour 20 ans au travers d'une convention de coopération

La Société wallonne des Eaux (SWDE) et son homologue bruxelloise Vivaqua ont signé lundi à Gaurain-Ramecroix (Tournai), en présence du ministre-président wallon Willy Borsus, une convention de coopération valable pour une durée de 20 ans, indiquent les deux principales sociétés actives dans la production et la distribution d'eau en Wallonie et à Bruxelles./Para

Para