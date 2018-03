La politique énergétique empêche la création de milliers d'emplois

La Belgique passe à côté d'au moins 12.000 emplois et de 550 millions d'euros d'investissements à cause de la politique énergétique actuelle et des prix élevés de l'électricité, affirme mardi Febeliec, la fédération des industries consommatrices d'énergie, sur la base d'une étude réalisée par Vives-KULeuven.