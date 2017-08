La plus grande raffinerie d'Europe à l'arrêt deux semaines

Le site Shell Pernis de Rotterdam a mis hors service à partir de lundi midi la plupart de ses usines "par mesure de sécurité" à la suite d'une panne de courant provoquée par un incendie, a rapporté le géant pétrolier anglo-néerlandais dans un communiqué.

Le feu avait pris samedi dans une centrale électrique à haute tension de la raffinerie Shell Pernis qui est, avec environ 60 usines, la plus grande raffinerie d'Europe et l'une des plus grandes au monde. L'incendie a été maîtrisé dimanche au petit matin par les pompiers.

Un second incident est survenu lundi lors du nettoyage d'une de ces usines: une fuite de fluorure d'hydrogène, un gaz incolore très réactif. "La source de la fuite a été identifiée et la fuite colmatée", a ajouté l'entreprise.

Les deux incidents font l'objet d'une enquête.

"Nous nous attendons à relancer nos opérations au plus tôt dans la seconde moitié d'août", a déclaré un porte-parole à l'AFP.

La centrale électrique doit désormais être réparée avant que la raffinerie ne puisse être à nouveau en service.