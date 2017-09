La maison Dandoy: des biscuits plus vieux que la Belgique

La Maison Dandoy est une ancêtre. Avec ses 188 ans au compteur, la plus vieille biscuiterie de Bruxelles est devenue, au fil du temps, une référence dans son domaine. Malgré son âge d'arrière-arrière-grand-mère, l'entreprise a passé ces décennies avec succès, parvenant chaque fois à s'adapter aux attentes des gourmands. Les sixième et septième générations sont aujourd'hui aux commandes d'une maison qui compte plus de 40 recettes, dont probablement la plus mythique : le spéculoos.