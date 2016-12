La liégeoise Cefaly Technology signe un accord d'un million d'euros en Afrique du sud

Ce contrat représente un premier montant d'un million d'euros et pourra être revu à la hausse dès l'extension de la distribution dans les autres pays du continent africain.

"Ce contrat représente une très belle opportunité pour Cefaly Technology. Et une première également pour la société. Nous n'étions pas encore présents sur le continent africain. Avec ce contrat, non seulement les portes du marché sud-africain s'ouvrent à nous mais aussi, dans un second temps, celles de tout le continent sub-saharien. Le groupe pharmaceutique Avacare est en effet présent dans plus de vingt pays situés principalement en Afrique sub-sahariennne", a expliqué Pierre Rigaux, patron de Cefaly.

Le lancement du premier Cefaly de nouvelle génération en Afrique du Sud est prévu dès le mois de janvier 2017. Une première commande directe d'implantation de 600 dispositifs Cefaly vient à cet égard d'être livrée sur place. Plus de 130.000 Cefaly ont été vendus dans le monde.