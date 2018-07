La grève Ryanair touchera quelque 23.500 passagers en Belgique

La grève prévue ces mercredi et jeudi chez Ryanair devrait toucher 23.500 passagers de et vers la Belgique: 16.500 à Charleroi et plus de 7.000 à Brussels Airport, a-t-on appris auprès des aéroports. A Charleroi, 48 vols (aller/retour) seront supprimés ce mercredi et le même nombre demain/jeudi. A Brussels Airport, 22 vols seront supprimés mercredi et 18 jeudi. Par ailleurs, d'autres vols pourraient être supprimés durant les grèves si le nombre de travailleurs volontaires est insuffisant.