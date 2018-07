La grève Ryanair touche 23.500 passagers en Belgique: le point sur la situation

La grève prévue ces mercredi et jeudi chez Ryanair devrait toucher 23.500 passagers de et vers la Belgique: 16.500 à Charleroi et plus de 7.000 à Brussels Airport, a-t-on appris auprès des aéroports. 80% du personnel est en grève à Brussels Airport. 60% des vols sont annulés à Charleroi.