La Flandre sur la liste pour accueillir le projet de méga-usine Tesla en Europe

La Flandre est encore en lice pour accueillir la grande usine qu'entend construire Tesla en Europe, a fait savoir mardi la responsable de Flanders Investment and Trade, Claire Tillekaerts. "Nous attendons la procédure d'adjudication annoncée par Tesla et, sur base des éléments de cette adjudication, la Flandre mettra en avant ses plus grands atouts comme terre d'investissement", a-t-elle commenté.