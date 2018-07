La FEB veut une dérogation à l'interdiction du travail de nuit

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) plaide vendredi pour un droit du travail favorable au numérique. Celui-ci doit être plus souple et il faut davantage de flexibilité pour pouvoir organiser plus efficacement les activités liées aux nouvelles technologies. Il convient notamment de prévoir une dérogation à l'interdiction du travail de nuit "facilement et automatiquement applicable" pour l'ensemble des activités de l'économie numérique, dont le commerce électronique, préconise-t-elle.