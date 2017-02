La cuisine peut-elle sauver l'électro ?

Par les temps qui courent, dans le secteur de l'électro, même les mastodontes sont bousculés. Alors, les petits poucets... ! C'est l'histoire de l'enseigne familiale Euro Center. Propriété du groupe namurois Menatam, la chaîne a mis la clé sous le paillasson en 2015, emportée par une pression énorme sur les marges et des coûts en hausse constante. Sa déroute illustre parfaitement les difficultés rencontrées par tout un secteur. Disons que les gros acteurs ont simplement les reins plus solides pour résister, et surtout s'adapter. " Aujourd'hui, des pure players (acteurs exerçant leur activité commerciale uniquement sur Internet, Ndlr) comme Coolblue, bol.com ou encore Amazon, dictent les prix, lesquels peuvent facilement être comparés par tous, explique Frédéric Taminiaux, CEO de Menatam. Nos outils informatiques alignaient nos prix sur les leurs, ce qui faisait chuter nos marges. La problématique des marges était encore plus forte sur le brun (télévisions et autres produits audio, Ndlr) et le multimédia. Le seul moyen de gérer ses marges passait par la négociation avec les fournisseurs. Et avec notre vingtaine de magasins situés uniquement en Wallonie, cela devenait très compliqué. "

...