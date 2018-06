La Creg dénonce les différentes méthodes de facturation des fournisseurs

Les méthodes de facturation sont différentes en fonction des fournisseurs de gaz et électricité, dénonce la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg) qui a dès lors formulé des recommandations afin d'améliorer la transparence pour le consommateur et le fournisseur.