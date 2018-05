La climatisation particulièrement gourmande en énergie

"Sans intervention, la demande énergétique des climatiseurs va plus que tripler d'ici à 2050 et équivaudra à la demande en électricité actuelle de la Chine", souligne Fatih Birol, le directeur exécutif de l'agence, dans son introduction à un rapport consacré au sujet. Le nombre de climatiseurs doit ainsi atteindre 5,6 milliards d'ici à 2050, contre 1,6 milliard aujourd'hui - ce qui équivaut à 10 appareils vendus chaque seconde ces 30 prochaines années. Selon les experts de l'AIE, les climatiseurs et les ventilateurs représentent déjà près de 20% de l'électricité totale consommée dans les bâtiments à l'heure actuelle. Cette consommation est concentrée aux États-Unis, au Japon et de plus en plus en Chine, mais elle devrait progresser fortement avec le développement économique et démographique de pays chauds comme l'Inde.

L'accès généralisé à un air tempéré "aura un impact significatif sur la demande énergétique globale des pays concernés, mettant la pression sur les réseaux électriques et faisant augmenter les émissions (de gaz à effets de serre) locales et mondiales", met en garde le rapport. Pour l'AIE, la mesure la plus urgente et la plus facile à mettre en ?uvre consiste à s'assurer que tous les nouveaux climatiseurs soient beaucoup plus efficaces en termes de consommation d'énergie. Cela pourrait diviser par deux la croissance des besoins énergétiques liés à l'air conditionné. Les appareils ne se valent en effet pas tous: ceux vendus au Japon et dans l'Union européenne aujourd'hui s'avèrent ainsi 25% plus efficaces en moyenne que ceux commercialisés aux États-Unis et en Chine. La demande en énergie émanant de l'air conditionné pourrait même rester inchangée si des mesures en faveur de l'efficacité énergétique des bâtiments étaient également prises, juge l'AIE.