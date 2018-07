La Belgique à l'assaut de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle (IA) s'impose de plus en plus : les voitures autonomes se glissent dans le trafic, les robots-juristes lisent voire établissent des contrats et, dans l'industrie, les automates se voient confier un nombre croissant de tâches. Autant de raisons, pour les participants de la septième Trends Summer University, organisée à Knokke les 8 et 9 juin derniers, de se pencher sur le sujet.

