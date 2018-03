"L'intrusion dans notre vie numérique remet en cause la crédibilité de notre régime politique"

Imaginez alors la masse de renseignements si l'on ne se contentait pas uniquement des likes, mais d'autres informations trouvées sur les pages Facebook, et si l'on étendait la recherche non seulement à ces comptes originaux, mais aussi à tous leurs amis... C'est exactement ce qu'a fait Cambridge Analytica, une entreprise spécialisée dans l'analyse des big data derrière laquelle on trouve des proches de Donald Trump, comme le milliardaire Robert Mercer ou l'idéologue, aujourd'hui déchu, Steve Bannon.

...