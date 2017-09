L'insecte s'installe dans nos assiettes

Manger des insectes est parfois présenté, par les plus convaincus, comme la solution pour répondre aux interrogations sur l'alimentation globale face à la croissance démographique. Il faut dire que les sauterelles, grillons et autres vers de farine ont plus d'un atout gustatif à revendre. Le premier sans doute est son apport en protéines, très important. Même s'il existe des différences selon les espèces, les insectes ont des taux en protéines souvent plus élevés que les viandes mangées sous nos latitudes. " L'intérêt est donc clair pour une partie de la population, à la recherche d'aliments riches en protéines comme les sportifs ou les personnes ayant des problèmes de santé, en perte de poids ou allergiques au gluten ", explique Frédéric Francis, responsable du service d'entomophagie de l'Université de Gembloux Agro-Bio Tech. Outre l'aspect nutritionnel, l'intérêt est aussi écologique car produire des insectes est très efficace. " Avec 10 kg de biomasse, il est possible de produire environ 8 kg d'insectes, 5 kg de volaille, 3 kg de porc et un seul de bovin ", poursuit le professeur. L'intérêt est d'autant plus grand que ces petites bêtes ne sont pas vraiment difficiles et peuvent être nourries par des coproduits alimentaires.

