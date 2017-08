L'innovation passe-t-elle par le rachat de start-up ?

Même les entreprises les plus à la pointe ne réalisent pas forcément, en interne, toutes leurs innovations. Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas toutes les ressources ou les compétences au sein de leur personnel. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un oeil du côté de la Silicon Valley où les géants du Net comme Facebook, Google et consorts multiplient les acquisitions. Les développeurs de Facebook auraient certainement pu lancer une messagerie identique à celle de WhatsApp. Pourtant, Mark Zuckerberg a préféré débourser pas moins de... 20 milliards de dollars pour mettre le grappin sur l'application verte de discussion instantanée. Pareil pour Google lorsque la firme s'est offert Waze, l'appli de navigation, pour ne citer qu'une des nombreuses acquisitions du géant de la recherche en ligne.

...