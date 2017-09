L'incubateur technologique Molengeek mis à l'honneur à New York

L'événement, organisé par les gouvernements belge et ougandais, avait pour but de montrer l'importance des technologies et des aptitudes numériques pour atteindre les objectifs de développement durable (OOD), fixés par l'ONU pour 2030.

L'ensemble de l'équipe de Molengeek, dont une partie avait un temps été bloquée en Belgique en raison d'un problème de visa, était bien présente vendredi à New York.

Leur incubateur technologique offre un vaste éventail d'activités qui mettent les jeunes en contact avec l'entrepreneuriat numérique, développent leurs compétences et leur esprit d'entreprise.

"Avec Molengeek, nous montrons un autre visage de Molenbeek au reste du monde. Un Molenbeek qui veut aller de l'avant, des jeunes Molenbeekois motivés et dotés d'un esprit d'entreprise", a commenté le ministre belge en charge de l'Agenda numérique et de la Coopération au développement, Alexander De Croo.

"Mais par-dessus tout, Molengeek illustre bien comment donner aux jeunes des perspectives positives dans un monde de plus en plus rapide et de plus en plus numérique. C'est une success-story que le monde entier doit connaitre", a-t-il ajouté.

La Belgique a contribué dans le cadre de son agenda numérique au fonctionnement de Molengeek en lui accordant 500.000 euros.

L'incubateur a également noué des collaborations avec des multinationales, comme le géant sud-coréen Samsung.