L'imprimerie belge Graphius s'empare des BD 'Astérix'

Avec les éditeurs Dargaud, Dupuis et Casterman comme clients et les titres 'Lucky Luke', 'Astérix' et 'Les Schtroumpfs', la société devient la plus grande imprimerie de bandes dessinées d'Europe, rapporte De Tijd vendredi.

Il s'agit de la 13e reprise en dix ans, mais la première à l'étranger, pour Graphius, plus grande imprimerie papier de Belgique.

Elle est réputée pour les impressions de très haute qualité, comme des livres d'art pour Le Louvre, et exporte aussi aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et aux USA.

La stratégie de l'entrepreneur Geers est de rassembler en un groupe fort de nombreuses petites imprimeries, en difficulté face à la numérisation et la concurrence de l'Europe de l'est.

Le chiffre d'affaires est de 78 millions d'euros et 370 personnes sont employées par l'entreprise flamande.