"L'hôtellerie et les croisières sont les moteurs de la rentabilité de TUI"

Tout va bien pour TUI en Belgique, la filiale du groupe allemand TUI Group, premier tour-opérateur actif dans le Royaume. Et qui possède chez nous une flotte de 27 avions, portée à 32 d'ici l'été prochain, avec des recrutements à la clé. Trends-Tendances a rencontré le patron du groupe, l'Allemand Friedrich Joussen. Il vient du monde des télécoms, a consolidé le groupe TUI et l'a converti à la distribution et la gestion numérique.

...