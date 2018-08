L'horizon américain de la biotech Celyad

La société biotechnologique Celyad prend de plus en plus des couleurs américaines. L'entreprise, déjà cotée à Wall Street, vient en effet d'annoncer, coup sur coup, l'arrivée de Margo Roberts (ex-Kite Pharma) au conseil d'administration et au comité scientifique, ainsi que la nomination de Filippo Petti (Wells Fargo Securities) au poste de CFO. Il relaye Patrick Jeanmart, présent chez Celyad depuis 10 ans et qui restera comme conseiller jusqu'à la fin de l'année afin d'assurer " une transition harmonieuse et efficace ".

