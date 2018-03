L'homme d'affaires thaïlandais Pairoj Piempongsant devient l'actionnaire majoritaire du Royal Excel Mouscron

"Après avoir informé la commission des licences de notre nouvelle structure et de notre nouvel actionnariat, nous annonçons que M. Pairoj Piempongsant est l'actionnaire majoritaire du club avec 90% des parts", pouvait-on lire dans le communiqué du club, qui a précisé que les 10 derniers pourcents restaient dans les mains d'un actionnariat local. Pairoj Piempongsant, qui a racheté la totalité des actions de la société maltaise Latimer, n'est pas totalement inconnu du monde du football. En effet, le fondateur de l'entreprise Empire Asia Group a mis en place et assuré des sponsorings avec Chelsea ou encore la Coupe de la Ligue anglaise par le biais de son produit Carabao Energy Drink. La boisson énergétique est aussi le sponsor maillot de l'équipe brésilienne de Flamengo.

M. Piempongsant souhaite donner à l'Excel une nouvelle dimension. "Le championnat de Belgique est intéressant et c'est pour cette raison que je n'ai pas hésité longtemps quand l'occasion de racheter le club s'est présentée", pouvait-on lire dans le communiqué. "Je me suis engagé pour les cinq prochaines années avec le club. Je compte lui apporter mon expérience afin de le faire progresser." L'homme d'affaires n'a pas manqué de préciser que son investissement ne concerne pas uniquement l'équipe première mais aussi le Futurosport, l'académie des jeunes du club. "J'ai prévu de faire fonctionner mon réseau pour trouver de nouveaux sponsors mais aussi pour ouvrir de nouveaux marchés de diffusion pour le bénéfice du club", a-t-il ponctué. Patrick Declerck, président du club, s'est félicité de cette décision. "Le nouvel actionnaire majoritaire correspond au projet que nous avons mis en place la saison dernière. Il a directement adhéré à notre projet et souhaite stabiliser le club, l'inscrire dans la continuité et en faire une valeur sûre du championnat. Il peut compter sur un carnet d'adresse bien fourni. Cela ne pourra être que bénéfique pour notre club", a conclu le président hurlu.