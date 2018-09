L'exosquelette, au service de l'industrie?

Exo, kézaco ?

Un exosquelette est constitué d'un cadre qui se porte habituellement par-dessus les vêtements. Né d'une collaboration entre General Electric et l'armée américaine, il a également été utilisé pour soutenir des soldats blessés. Par la suite, les exosquelettes sont apparus dans le domaine médical pour aider la réadaptation des patients et assister les personnes handicapées. " Il existe deux types d'exosquelettes, précise le professeur Dirk Lefeber, qui mène depuis 1990 des recherches à la VUB sur les vêtements robotisés et leur développement pour l'entreprise. Il y a les variantes passives, qui assistent les mouvements corporels au moyen d'articulations élastiques. Et les modèles actifs, qui sont mus par ...