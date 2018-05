L'excellence en management

Toute l'équipe connaît-elle la stratégie de l'entreprise ? Sait-elle comment y contribuer ? Cherchez-vous à innover sans nécessairement faire appel au département Recherche & Développement ? Votre entreprise croît-elle ? Si les réponses à ces quatre questions sont positives, vous entrez en considération pour le label Best Managed Companies décerné par Deloitte Private et Econopolis.

Les sept entreprises primées pour cette première édition du label en Belgique sont : CE+T, EASI, ED&A, LVD Company, Protime, Vanbreda Risk & Benefits et Vandersanden Group.

Pas de concours, mais du coaching

Best Managed Companies n'est pas une compétition entre entreprises du genre Great Place To Work. "Il s'agit d'un parcours de coaching au terme duquel un jury indépendant évalue les participants d'après nos critères, explique Nikolaas Tahon, managing partner de Deloitte Private. Le label récompense les entreprises qui se distinguent par leur stratégie, leurs connaissances, leur savoir-faire, l'implication du personnel et une croissance durable." Conçu au Canada il y a 25 ans, le programme existe aussi au Chili, en Irlande, au Mexique, aux Pays-Bas et en Italie. Cette année, c'est à la Belgique d'y participer enfin.

Le but est de coacher les managers, les équipes de direction et les conseils d'administration des entreprises privées dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions d'euros dans leur parcours de croissance, le plus souvent dans le cadre d'une entreprise familiale. "Nous planifions trois à quatre séances de coaching d'un demi-jour dans chaque entreprise participante, explique le directeur du programme Best Managed Companies en Belgique, Bruno Peelaers. Nous invitons la direction à jeter un regard critique sur la stratégie et la force d'innovation de l'entreprise, l'implication des collaborateurs, etc. Les entreprises font leur auto-évaluation, listent leurs points forts et leurs points faibles."

Econopolis, bureau de conseils financiers et services de gestion fondé par Geert Noels et Geert Wellens, assiste les 15 coaches de Deloitte Private en leur proposant un nouvel éclairage sur les tendances actuelles, les défis, le changement de comportement des consommateurs et les marchés disruptifs.

Stratégie claire

Fort du concept canadien et des premiers coachings, Nikolaas Tahon pointe en quoi les entreprises privées belges se distinguent. "Nous savons que les entreprises ont plus de chance de réussir quand la stratégie est clairement définie et quand les collaborateurs savent comment y contribuer. Elles sont alors capables de mieux saisir les opportunités, de trouver plus facilement des solutions et de réagir aux évolutions. Plus besoin de palabrer sur les objectifs à atteindre. Fini, le temps perdu en discussions et en analyses stratégiques."

"Pendant le coaching, nous nous assurons que la stratégie est connue de tous et partagée dans l'entreprise afin que tout le monde oeuvre dans la même direction, continue le managing partner de Deloitte Private. Chacun sait-il comment y contribuer ? Ou la stratégie est-elle un secret bien gardé par le propriétaire, le CEO ?"

"Notre rôle consiste à tendre un miroir pendant les séances de coaching. Nous fixons les jalons du parcours de croissance", ajoute Bruno Peelaers.

Relever les défis des clients

"Nous constatons que les Best Managed Companies encouragent l'innovation à tous les niveaux de l'entreprise, confie encore Bruno Peelaers. Elles innovent de façon proactive en fonction de leur vision à long terme et des souhaits des clients. Les plus innovantes interagissent activement avec leurs clients. Elles cherchent constamment à faire autrement."

Nikolaas Tahon souligne également les gros efforts consentis en faveur du personnel. "Elles ne licencient pas les collaborateurs qui ne sont plus dans le coup. Elles leur offrent des formations, leur confient un autre job, les incitent à progresser et à évoluer dans le sens de l'évolution du marché et de la croissance de l'entreprise. Ils acquièrent ainsi de nouvelles compétences presque naturellement."

Quelques obstacles au succès

Dans les entreprises familiales, la culture et le leadership dépendent souvent d'une seule personne, ce qui constitue un obstacle majeur. "A leur tête, se trouve généralement un CEO fin stratège qui incarne l'entreprise, reconnaît Nikolaas Tahon. Pareil fonctionnement peut mener à de grands succès mais constitue aussi un risque en termes de durabilité de ces succès."

Autre grand défi : la diversité. "Les CEO couronnés sont tous des hommes blancs de 40 à 60 ans environ, regrette Bruno Peelaers. Les femmes et les profils techniques sont plutôt rares à la tête de l'entreprise. La diversité pourrait être améliorée." La diversification du management et de la direction augmente en effet les chances de succès durable. "La meilleure équipe de foot a besoin de plusieurs types de joueurs, compare Nikolaas Tahon. Il faut un gardien de but, des défenseurs et des demis de terrain performants. En entreprise, pour être efficace l'équipe doit être la plus diversifiée possible."

Sur les plus de 20 entreprises coachées, sept seulement obtiennent le nouveau label. En effet, le jury attache aussi beaucoup d'importance à la durabilité de la croissance. "Logique, lance Bruno Peelaers. Bon nombre d'entreprises ont participé au programme car elles sont en pleine mutation. Elles ne connaîtront la croissance qu'à terme." Elles pourront alors, elles aussi, briguer le label de Best Managed Company.

Hans Hermans