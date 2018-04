L'ex-star des biotech Theranos vire la plupart de ses salariés

La start-up californienne Theranos, spécialisée dans les tests sanguins et dont la PDG est accusée d'escroquerie, a licencié la plupart de ses salariés afin de retarder le plus longtemps possible un dépôt de bilan, rapporte mardi le Wall Street Journal.