L'Europe lance un fonds de capital-risque dans les start-up innovantes

Grâce à un financement de l'UE de l'ordre de 410 millions d'euros, ces fonds devraient lever 2,1 milliards d'euros d'investissements publics et privés, a indiqué l'exécutif communautaire dans un communiqué.

Ce qui devrait, selon les estimations de la Commission, se traduire par 6,5 milliards d'euros de nouveaux investissements dans des start-up et des scale-up innovantes dans l'UE et multiplier ainsi par deux le montant de capital-risque actuellement disponible en Europe.

"VentureEU" regroupe six fonds participants qui recevront le soutien de l'Union européenne pour s'engager à investir dans le marché européen du capital-risque.

Selon la Commission, 200 millions d'euros proviendront notamment du programme Horizon 2020 (le programme de financement de l'UE en matière de recherche et d'innovation), 105 millions d'euros seront libérés au titre du programme COSME (programme européen en faveur des petites et moyennes entreprises), et 105 millions d'euros au titre du FEI (dans le cadre du "plan Juncker"). Le reste des financements sera levé principalement auprès d'investisseurs indépendants par les gestionnaires de fonds sélectionnés.

Les six fonds prendront des parts dans un certain nombre de fonds de capital-risque plus petits et couvriront des projets dans au moins quatre pays européens chacun. Les fonds dans lesquels ils investiront contribueront à financer des PME et des entreprises de taille intermédiaire dans divers secteurs, tels que les technologies de l'information et de la communication (TIC), le numérique, les sciences de la vie, les technologies médicales, l'efficacité de l'utilisation des ressources et l'efficacité énergétique.

"Grâce à VentureEU, de nombreux entrepreneurs innovants en Europe pourront bientôt obtenir les investissements dont ils ont besoin pour innover et réussir à l'échelle mondiale, ce qui sera synonyme de plus d'emplois et de plus de croissance en Europe", a commenté le vice-président de la Commission européenne chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité, Jyrki Katainen, cité par le communiqué.