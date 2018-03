L'enfer pendant deux ans chez Facebook: 51 cadres ou ex-employés balancent !

C'est une longue enquête passionnante et édifiante que conte le mensuel américain Wired. Cinquante et une interviews et 70.000 signes d'un récit souvent haletant pour retracer les deux dernières années de Facebook, ces deux anni horribiles qui ont vu le réseau social manipulé et envahi de fausses nouvelles, au point qu'il a été accusé d'avoir attisé les haines et fait élire Donald Trump. C'est l'histoire d'un aveuglement, d'une chute, d'une succession d'événements mal évalués, mal compris. Une histoire qui concerne le réseau mais aussi ses 2 milliards d'utilisateurs. Voici, chapitre par chapitre, l'essentiel de cette enquête.

...