L'élevage porcin belge à un niveau historiquement bas

Les agriculteurs investissent de plus en plus dans la volaille et de moins en moins dans l'élevage porcin. Au 15 octobre, date de référence pour les mesures annuelles, la Belgique comptait 14 millions de poules pondeuses et 28 millions de poulets destinés à l'abattoir. C'est principalement cette dernière catégorie qui connaît une progression importante: +19% en un an. Le SPF Economie compare également les pommes et les poires.

La surface occupée par les poiriers a plus que doublé au cours des vingt dernières années pour atteindre les 9.500 hectares. Les pommiers prennent une surface de 6.000 hectares. La surface destinée aux betteraves sucrières n'a pas diminué pour la première fois depuis 2011. On enregistre même une augmentation de 3.189 hectares (+6%) pour atteindre 55.536 hectares. La culture des pommes de terre a elle aussi augmenté, suivant la courbe dessinée ces dernières années. Auparavant, la surface consacrée aux pommes de terre avait été divisée par trois en quarante ans.