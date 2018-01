"L'efficacité de l'homéopathie est là. Nul besoin de tout comprendre pour en juger"

Régulièrement sous le feu des critiques, l'homéopathie a été tout récemment prise pour cible par l'EASAC, le Conseil consultatif scientifique des académies européennes, qui prodigue des conseils scientifiques aux décideurs européens. En Belgique aussi, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (CFESS) souligne avec fermeté l'absence totale de preuves quant à la réelle efficacité de l'homéopathie. Une ligne également suivie par Test-Achats, même si l'association de protection des consommateurs révélait en 2012 dans une enquête que plus de la moitié des patients traités par homéopathie étaient satisfaits de leur traitement, sans toutefois écarter la thèse d'un effet placebo. Et il y a peu, ce fut au tour du Skepp (Cercle d'études pour l'évaluation critique de la pseudo-science et du paranormal) de descendre en flammes l'homéopathie.

