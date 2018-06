Basé sur le sondage d'environ 9.000 entreprises, cet indicateur très suivi, qui permet d'avoir un avant-goût de l'activité économique dans les mois à venir, est ressorti légèrement au-dessus des attentes (101,6 points) des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset.

"L'économie allemande a un peu moins le vent en poupe", constate Clements Fuest, le président de l'institut Ifo, cité dans un communiqué. En données corrigés des variations saisonnières, les entrepreneurs regardent la situation actuelle moins favorablement que le mois dernier (105,1 points contre 106,1 points en mai).

Les attentes pour les six prochains mois sont cependant stables, à 98,6 points. Tous ces chiffres tiennent compte d'une récente révision de la méthodologie de calcul des indices produits par l'institut. Le panel des entreprises interrogées comprend désormais les entreprises de services, qui s'ajoutent au secteur de l'industrie.

Tensions commerciales grandissantes

"Avec six baisses en sept mois, l'indice Ifo du jour s'ajoute aux préoccupations sur les perspectives de croissance en Allemagne", estime Carsten Brzeski, économiste chez ING. "Les plus grands facteurs à risque sont les tensions commerciales grandissantes, les prix élevés du pétrole, et les turbulences en politique intérieure", ajoute un expert.