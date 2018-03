"L'écart de carrière est plus persistant que l'écart salarial et plus difficile à combattre"

Selon cette enquête, l'écart salarial moyen entre hommes et femmes, sur base annuelle, atteint 22% en Belgique, un chiffre en ligne avec celui de l'institut pour l'égalité des femmes et des hommes qui fait état d'un écart de 20,6%. "Quand un homme et une femme exercent précisément la même fonction dans une entreprise donnée, la différence s'élève à 1,4% en faveur des hommes", explique le groupe dans un communiqué.

Pour les fonctions de cadres, cet écart augmente à 4,1%, précise-t-il. Quant à l'écart salarial global, il s'explique principalement par le niveau des emplois exercés, les hommes étant proportionnellement surreprésentés dans les postes de niveaux supérieurs. "C'est pour cette raison qu'il est plus juste de parler d'un écart de carrière plutôt que d'un écart salarial", poursuit le groupe selon lequel "l'écart de carrière est plus persistant que l'écart salarial. Il est également plus difficile à combattre." L'étude de Korn Ferry Hay a été menée auprès de 560 organisations employant au total 215.000 personnes.