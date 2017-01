L'e-commerce belge a réalisé un quart de son chiffre d'affaires annuel en fin d'année

Le "Black Friday" et le "Cyber Monday", journées d'actions commerciales qui constituent de véritables institutions aux Etats-Unis, ont réalisé une belle percée en Belgique. Les boutiques en ligne ont engrangé leurs meilleurs résultats durant le dernier week-end de novembre, selon BeCommerce, l'association belge de la vente électronique.

"La période de Noël a également été meilleure que prévue, les boutiques en ligne réalisant pendant cette période 9% de leur chiffre d'affaires annuel", ajoute l'organisation.

Les produits les plus populaires sur internet sont ceux de beauté (35,2% des produits vendus), l'alimentation et les boissons (30,4%) et les vêtements ou accessoires (24,5%).

Pour janvier, les e-commerçants s'attendent à une autre augmentation de leur chiffre d'affaires, évaluée à +10,7%, à l'occasion des soldes. Les sites de seconde main prévoient notamment la revente de nombreux cadeaux de Noël qui n'ont pas satisfait leur destinataire. Les plus gros sites de deuxième main en Belgique auraient déjà vendu 20% en plus au cours de la première semaine de janvier qu'au cours de la même période l'an dernier.

BeCommerce a analysé pendant la période de fin d'année 2016 les chiffres de ventes de 720 boutiques en ligne, soit 82% du marché du commerce électronique belge.