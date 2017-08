L'avenir de Brussels Airport discuté fin septembre

Brussels Airport avait tenu fin juin une séance d'information pour plus de 230 personnes candidates à participer à ce Forum et 80 d'entre elles devaient être sélectionnées d'ici fin août. Ce qui est désormais chose faite. "Le jury a veillé à ce qu'il existe une représentation équilibrée entre les candidats sur la base de leur motivation pour participer au Forum 2040, de leur domicile et de leur profil", précise l'aéroport. Le jury a lui-même été constitué à partir de quatre groupes de parties prenantes: les riverains, les représentants politiques, les acteurs socioéconomiques et la communauté aéroportuaire, ajoute Brussels Airport.

Pour l'heure, quatre sessions de dialogue ont été planifiées, de septembre à décembre. La première d'entre elle est prévue le 27 septembre et abordera le thème de la mobilité. Les autres évoqueront notamment le développement côté ville et le développement côté pistes. En cas de besoin, des sessions supplémentaires pourraient être planifiées dans le courant de l'année prochaine.