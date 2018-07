L'audace stratégique d'AccorHotels, le premier groupe hôtelier d'Europe

Où s'arrêtera-t-il ? Sébastien Bazin, patron du premier groupe hôtelier européen, AccorHotels (Sofitel, Novotel, Ibis, etc.), se verrait bien premier actionnaire d'Air France- KLM. Le groupe a confirmé son intérêt pour la compagnie aérienne. L'information n'est pas si étonnante : l'hôtelier entend en effet ne pas rester les bras croisés face à la montée des plateformes numériques comme Booking.com et Expedia pour la réservation des chambres, ou Airbnb pour le logement chez l'habitant. Il anticipe donc le changement du métier d'hôtelier, l'élargissant à celui d'opérateur de voyage. Sébastien Bazin l'avait expliqué au quotidien Le Monde, voici quelques mois : " Si nous voulons que le groupe soit plus fort, il faut absolument diversifier, afin de faire face en cas de choc sur le luxe ou l'hôtellerie économique. "

