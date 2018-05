L'action de la société liégeoise Mithra a plus que triplé sa valeur depuis le début 2018

Fin 2017, l'action Mithra ne valait encore que 10,26 euros. Depuis, le titre de la société wallonne spécialisée dans la santé féminine n'a eu cesse de monter, signant une progression cumulée de 256% depuis le début de l'année. Actuellement, la capitalisation boursière de Mithra s'élève à plus d'1,25 milliard d'euros.

Ces derniers mois ont vu Mithra conclure plusieurs accords de partenariat ou de commercialisation à l'étranger de certains de ses produits comme la pilule contraceptive Estelle, le produit de traitement de la ménopause Donesta ou l'anneau vaginal contraceptif Myring. Mithra a également vu plusieurs de ses études cliniques progresser significativement.

Au niveau de ses résultats, Mithra a terminé 2017 dans le rouge, à hauteur de 35 millions d'euros, mais son chiffre d'affaires a plus que doublé à plus de 46 millions d'euros. Surtout, les perspectives du groupe sont prometteuses.

La forte hausse de l'action lundi fait suite à une interview accordée par le CEO, François Fornieri, au journal L'Echo, et publiée samedi, dans laquelle il estime que Mithra "pourrait très bien devenir le Bayer du futur". "Mais si cela peut se faire plus vite et avec d'autres, pourquoi pas? (...) Si quelqu'un d'autre vient avec deux milliards sur la table pour tout développer, parce qu'il trouve que Mithra est effectivement le plus gros portefeuille au monde dans le domaine de la santé féminine, alors tant mieux", déclare encore François Fornieri, semblant laisser la porte ouverte à un rachat.

François Fornieri possède 30,33% du capital de Mithra auquel on retrouve également un certain Marc Coucke (17,74%), Meusinvest (15,47%) ou encore l'entrepreneur Bart Versluys (4,28%), un proche de Marc Coucke.