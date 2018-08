L'acquisition d'Ellis Gourmet Burger par Gimv et Top Brands approuvée

L'Auditorat de l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a approuvé, mardi, l'acquisition de Bunz Holding NV et d'Ellis Gourmet Burger Nederland B.V par Gimv NV et Top Brands NV, indique mercredi l'Autorité de la Concurrence. L'opération de concentration a été notifiée le 23 juillet dernier et l'application de la procédure simplifiée a été demandée.