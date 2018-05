"L'achat n'est pas toujours la meilleure solution"

De hauts plafonds. Cela fait le charme des maisons de maître bruxelloises, mais cela s'avère peut pratique pour changer une ampoule. A moins de déplacer un meuble et de jouer les équilibristes en empilant deux chaises ? Oublions. Dans les magasins de bricolage, une bonne escabelle vaut entre 50 et 100 euros. Un certain budget pour une utilisation ponctuelle. Dès lors, pourquoi ne pas l'emprunter ou la louer à quelqu'un ? Plusieurs applications, comme le site de partage Peerby, le permettent déjà....