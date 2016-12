L'abonnement Premium d'Amazon : payer plus pour acheter plus

Amazon Go, le supermarché expérimental sans caisses et sans files d'attente, a fait la Une des journaux la semaine passée. Il n'est pourtant pas près d'arriver en Belgique. En revanche, le service Amazon Premium (ou Prime aux Etats-Unis) a bel et bien fait son entrée sur notre marché cette année. En payant un abonnement à ce service, le client s'assure une livraison dans les deux jours. Mais Amazon Premium, c'est surtout un redoutable système pour fidéliser les clients et les pousser à acheter plus.

