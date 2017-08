Kinepolis veut doubler son nombre de cinémas pour atteindre la centaine

Depuis 2014, Kinepolis est passé de 23 cinémas à 48. Le groupe est actif en Belgique (11), mais aussi aux Pays-Bas (15), en France (11), en Espagne (6), au Luxembourg (3), en Suisse (1) et en Pologne (1). "Nous avons connu une croissance importante durant les dernières années, et nous nous préparons à poursuivre en ce sens pour atteindre les 100 cinémas, également via des acquisitions dans de nouveaux pays", a déclaré M. Duquenne. Sans donner de détails précis, le CEO a évoqué un développement en premier lieu "dirigé vers l'ouest". "Le cinéma, c'est de la culture, il est donc essentiel de comprendre la culture d'un pays" avant de s'y installer, a-t-il ajouté.