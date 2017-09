Kinepolis rachète le deuxième exploitant de salles de cinéma au Canada

"Landmark Cinemas exploite 44 cinémas de toutes tailles dans le Centre et l'Ouest du Canada à partir de son siège social situé à Calgary, dans la province de l'Alberta. Les 44 cinémas de Landmark Cinemas, qui représentent 55.000 places assises et 303 écrans, ont réalisé, en 2016, un chiffre d'affaires de 156,3 millions de dollars canadiens avec 10,2 millions de visiteurs. La société est le deuxième exploitant de salles de cinémas au Canada, avec une part de marché de 10%", précise Kinepolis dans un communiqué.

L'arrivée de Kinepolis sur le continent américain -le groupe belge était jusqu'à présent actif en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, au Luxembourg, en Pologne et en Suisse- lui offrira "un meilleur équilibre géographique de ses activités" ainsi que "de nouvelles opportunités de croissance par le biais d'acquisitions et de nouvelles constructions".

Le contrat signé avec Landmark Cinemas comprend en effet déjà deux nouvelles constructions dans la province de l'Alberta, à St. Albert et à Fort McMurray, ainsi que des plans pour d'autres cinémas à construire.

La valeur d'entreprise de l'acquisition s'élève à 122,7 millions de dollars canadiens, soit un prix d'achat de 84,2 millions d'euros.

Landmark Cinemas réalise un chiffre d'affaires de 156,3 millions de dollars canadiens: 58,3% via la vente de tickets, 37,8% via l'ITS (in-theatre sales, soit les ventes dans les cinémas), 2,5% via la publicité à l'écran et 1,4% via d'autres sources.