Keywall, le roi de l'habillage numérique

Une référence dans le domaine de l'incrustation vidéo

L'entreprise est en quelque sorte la petite soeur de Dreamwall, le studio d'animation wallon. " Les deux entités sont très complémentaires. On peut utiliser les studios de Keywall, puis travailler avec Dreamwall pour ajouter du contenu numérique, par exemple ", explique Thibault Baras, le directeur de Keywall. La société compte une trentaine d'employés qui travaillent autour de deux studios. " Le principal est le plus grand d'Europe en surface de travelling ", explique fièrement le directeur. Il permet l'enregistrement d'émissions télévisées comme Vis ta mine sur la RTBF. " Le second est plus petit et est spécialement dédié à la présentation météo et à l'info trafic. "

