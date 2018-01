Jean-Pierre Lutgen (Ice-watch) élu Manager de l'Année 2017

La proclamation du Manager de l'Année 2017 s'est déroulée mardi soir, lors d'une cérémonie organisée à Brussels Expo, en présence de plus de 1.300 personnalités du monde économique, du Premier ministre Charles Michel et de Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit.

Le Manager de l'Année 2017 de Trends-Tendances est donc Jean-Pierre Lutgen, CEO d'Ice-Watch. Il succède à Marc Raisière, CEO de Belfius (Manager de l'Année 2016).

Il s'agit d'une belle consécration pour le patron d'Ice-Watch qui a lancé sa marque il y a 10 ans à peine. Mondialement connues, ses montres ludiques se sont déjà écoulées à plus de 20 millions d'exemplaires et s'exportent aujourd'hui dans une cinquantaine de pays, à travers quelque 6.000 points de vente. Le secret de son succès ? Un concept haut en couleur, axé sur la mode et l'accessibilité, qui a transformé petit-à-petit Ice-Watch en "une marque internationale, intergénérationnelle et interculturelle", dixit Jean-Pierre Lutgen.

A la tête de cette belle histoire, le Bastognard savoure aujourd'hui sa victoire : "Il est important pour moi d'être à la fois reconnu par le grand public et par mes pairs, confie l'homme d'affaires de 52 ans. A mes yeux, ce prix est essentiel car je suis effectivement passé, en 10 ans, du statut d'entrepreneur à celui de manager. Désormais, je gère plus que je n'entreprends et je pense que le jury a justement voulu récompenser le travail que j'accomplis depuis quelques années pour pérenniser ma marque."

Dynamique, Ice-Watch affiche actuellement un chiffre d'affaires consolidé de 42 millions d'euros avec un résultat net qui était de 4,4 millions en 2016. La société emploie 45 personnes à Bastogne et 22 autres à Hong Kong.

Le Manager de l'année est une organisation de Trends-Tendances en collaboration avec Canal Z.

