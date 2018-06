Jean-Michel Javaux: "Meusinvest devra s'ouvrir de plus en plus au privé"

A Liège, on l'appelle la Grand Poste. Un bâtiment emblématique de l'histoire de la ville, abandonné depuis des lustres. Il pourrait devenir l'un des symboles du futur de la Cité ardente, après la rénovation initiée l'an dernier par Meusinvest et le groupe immobilier BPI. Ce site de quelque 8.000 m2 accueillera Leansquare l'incubateur numérique de l'invest, le département des médias et le Venture lab de l'Université de Liège et un marché couvert destiné aux producteurs locaux et à une micro-brasserie, exploitée par Brasse & Vous qui pourra servir de " laboratoire " aux candidats-brasseurs. Le même site réunira ainsi trois piliers stratégiques de l'avenir de Meusinvest : la révolution numérique, la recherche universitaire et l'ancrage local, à travers ici les circuits courts. La Grand Poste deviendra " la porte d'entrée du futur district de la disruptivité économique et de l'innovation ", commentait avec emphase dans L'Echo le directeur général Gaëtan Servais.

